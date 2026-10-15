Не говоріть “душніла”: як правильно сказати українською

Фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

В українській мові немає офіційного відповідника для популярного слова «душніла», однак для нього вже підібрали кілька влучних народних відповідників.

Мовознавиця Оксана розповіла, що на платформі «Словотвір» пропонують кілька варіантів перекладу цього виразу.

Реклама

За її словами, найбільше користувачам та їй особисто припали до душі варіанти «нудій» та «нудило». Окрім цього, доволі непогано звучить і слово «придирок», хоча, як зазначає мовознавиця, саме перші дві форми є найбільш точними та підхожими для опису таких людей.

Реклама

Нагадаємо, 27 жовтня відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026 року, а сам в День української писемності та мови.

Щорічний радіодиктант об’єднає українців по всьому світу. Наживо трансляція лунатиме на «Українському Радіо» та «Радіо Культура», а також буде доступна на телеканалі та YouTube-сторінках «Суспільне Культура», у застосунку suspilne.radio та в «Дії».

Дикторами стануть волонтерка та активістка Даша Астаф’єва та вчитель української мови й літератури Артур Пройдаков. У Threads розгорілася дискусія: одні підтримують вибір організаторів, інші згадують минуле артистки та ставлять під сумнів її кандидатуру. ТСН.ua зібрав найцікавіші реакції українців.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів