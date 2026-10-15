Доходи пенсіонерів перевірять: кому знадобиться спеціальна довідка

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Українським пенсіонерам час від часу необхідно підтверджувати розмір своїх виплат. Таку довідку зазвичай можуть вимагати під час оформлення пільг, соціальної допомоги або візиту до банку чи інших установ.

Видання «На пенсії» розповіло, коли саме знадобиться цей документ і як легко отримати його, не виходячи з дому.

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У яких випадках пенсіонерам потрібно підтверджувати доходи

Інформація про пенсію потрібна, наприклад, коли громадяни оформлюють субсидію на комуналку. Зазвичай для цього не доводиться нікуди йти, адже Пенсійний фонд України (ПФУ) бере потрібні дані напряму з державних реєстрів. Окрім того, трапляються випадки, коли без паперового чи електронного документа з точним розміром виплат усе ж не обійтися.

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Довідка про доходи також може знадобитися для різних життєвих ситуацій, зокрема:

оформлення окремих видів соціальної допомоги та пільг;

підтвердження доходів під час звернення до банку;

подання документів до консульських установ;

оформлення виплат за кордоном, якщо цього вимагають відповідні органи;

вирішення інших питань, для яких потрібно офіційно підтвердити розмір пенсії.

Перелік необхідних документів залежить від мети звернення та вимог установи, до якої подають довідку.

Як отримати довідку про пенсійні виплати

Для того, щоб отримати довідку про доходи пенсіонера, можна скористатися кількома способами:

звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду України , однак перед візитом слід уточнити, які документи необхідно мати із собою;

оформити довідку, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ , авторизуватися та знайти відповідну послугу в розділі довідок або електронних запитів;

замовити документ через електронні сервіси «Дії». Довідка з QR-кодом дає змогу перевірити її справжність.

Водночас фахівці зазначають, що перед поданням документа варто з’ясувати, чи приймає установа електронну довідку та за який період потрібно підтвердити доходи.

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Пенсія в Україні — останні новини

Від 1 квітня 2026 року частина українських пенсіонерів залишилася без виплат, і найскладніше поновити нарахування тим, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. У Пенсійному фонді пояснюють, що довідки про неотримання російської пенсії не існує, а виплати відновлюють на підставі особистої заяви-декларації пенсіонера.

Також у жовтні 2026 року українці можуть втратити пенсії з інвалідності через пропущене оцінювання, брак стажу або відсутність довідки. Від 2025 року замість МСЕК працюють експертні команди, пенсію дають лише на строк інвалідності, а за неявку виплату зупиняють з наступного місяця. Недійсні документи, розбіжності в прізвищі чи відсутній підпис також ведуть до відмови.

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