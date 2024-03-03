Якою буде погода у березні: синоптикиня зробила прогноз

Після середини місяця весна все одно "візьме" своє.

Понеділок, 4 березня, в Україні буде з помірною чи й високою температурою повітря: протягом дня +7 – +11 градусів, на заході +10+15 градусів.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

"Весна завжди відзначається нестабільним характером. Березневі гормони юності грають", – зауважила вона.

Що відомо про погоду на березень

4 березня дощитиме майже в усіх західних областях, окрім Тернопільської та Хмельницької. На решті території України все ще переважатиме суха погода. У Києві без опадів, близько +7 градусів.

З 6 по 9 березня спостерігатиметься похолодання, а після – на нас чекає потепління.

На екваторі місяця, з 12 по 15 березня, попереджають про чергове похолодання.

Згодом усюди теплішатиме.

"Як бачите, тиждень буде мінливим, не ховайте теплі куртки і особливо шапки – ще й померзнемо трохи і мокрого снігу побачимо. Але весна все одно бере своє – ніжною зеленню, прозорим повітрям, веселими пташками, діловими котами, вербовими котиками і парниковою редискою", – запевнила Діденко.

Раніше повідомлялося, якою буде погода 3 березня.

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