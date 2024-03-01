Вночі буде мороз, а вдень - до +15°: погода в Україні 2 березня

Опадів не передбачається.
Субота, 2 березня, в Україні буде без опадів та теплою. Місцями повітря прогріється до 15° тепла. Хоча вночі - буде мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В суботу, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не буде. Вітер - південно-східний, східний, швидкість якого 5-10 м/с.
Практично на всій території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень повітря прогріється до 6-11° тепла. Тим часом у західних областях вночі температура повітря становитиме 2-7° тепла, а вдень підніметься до +10-15°.
Погода в Києві
На Київщині 2 березня - мінлива хмарність. Опадів також не буде. Швидкість східного вітру становитиме 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень - 6-11° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0°, а вдень - 8-10° тепла.
Погода на вихідні - 2-3 березня
Синоптики повідомляють, що у найближчі три доби в областях переважно без опадів. Втім, вдень 3 березня та вночі проти 4 березня в західних областях місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, в неділю на сході країни подекуди пориви 15-18 м/с.
Прогноз погоди на березень
Українські синоптики повідомили про погоду в березні. Так, за інформацією Укргідрометцентру, нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання ранувато. У березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово.
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