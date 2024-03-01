Яке завтра, 2 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

2 березня 2024 року — субота. 738-й день війни в Україні.

Яке завтра, 2 березня, церковне свято

2 березня в церковному календарі — день пам’яті єпископа Феодота Киринейського. Він жив в місті Кіпр в ті часи, коли імператором був жорстокий Лікіній. Феодот відкрито сповідував християнство і намагався навернути у віру якомога більше людей. Коли про це почув намісник Кіпру, то наказав відшукати святого. Феодот почув першим про наказ, а тому сам прийшов на суд і промовив: "Я той, кого ти шукаєш, з'явився, щоб проповідувати Христа Бога мого". Намісник довго бив святого, а потім повісив його на дереві і гострими інструментами стругав тіло.

Через п'ять днів знову привели Феодота на тортури. Намісник був впевнений, що святий після такого точно відмовиться від своєї віри, але чоловік лише продовжував молитися Богу. Тоді поклали його на багаття, вбили в ступні цвяхи і змусили так йти. Та всі тортури він переносив з гідністю. Тоді імператором став Костянтин, який подарував всім мученикам волю. Феодоту зокрема. Прийшов він до Кирії, де служив єпископом і помер через два роки.

Що не можна робити 2 березня

Погана прикмета — розпалити у будинку вогонь.

Не можна голосно сміятися — це наведе на оселю злидні.

Заборонено розважатися, влаштовувати застілля.

Народні прикмети і традиції на 2 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: опівдні світить сонце — хліб вродить;

північний і холодний вітер — до холодного, але сухого літа;

південний і теплий вітер — літо буде теплим, але дощовим;

заметіль — перша трава ще не скоро з'явиться;

вранці сніжить — чекайте на великий урожай зернових.

2 березня опівдні світить сонце — хліб вродить / Фото: Pexels

В наших пращурів вистачало турбот в цей період. Вони обов'язково йшли перевіряти сад, струшували з гілок сніг, прибирали ріща. На подвір'ї та в хаті також вистачало роботи. Чоловіки йшли заготовляти дрова, полювали, а жінки в цей час наводили лад в будинку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 березня

Які завтра іменини: Федот, Йосип, Микола, Арсеній.

Талісманом людини, народженої 2 березня, є перли. Здавна вони вважалися каменем місяця. Наші пращури вірили, що перли допомагають відновити пам'ять та покращити стан нервової системи.

Цього дня народилися:

1933 рік — український диригент, художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Кримської філармонії Олексій Гуляницький;

1953 рік — український композитор і баяніст Володимир Зубицький;

1979 рік — український хокеїст, чемпіон України Олександр Зіневич.

Пам’ятні дати 2 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 березня:

1444 рік — Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік — король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік — французький генерал Наполеон Бонапарт стає головнокомандувачем так званої Італійською армією;

1807 рік — Томас Джефферсон підписує закон, що забороняє увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік — в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1923 рік — у США виходить друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік — прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1949 рік — закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, що тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II;

1956 рік — Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік — військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;

1972 рік — із мису Канаверал стартує космічний апарат "Піонер-10", що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;

1983 рік — з'являються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік — засновують Академію медичних наук України.

Погода на 2 березня

Завтра, 2 березня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +1 вночі. У Львові — +12 вдень та +5 вночі. У Харкові — +6 вдень та -1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

2 березня Міжнародний день порятунку котів / Фото: Pexels

2 березня в Україні і світі Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Подія зовсім нова і з'явилася 2020 року за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанією був створений проєкт, який полягає в допомозі різноманітним організаціям, що займаються психічною рівновагою підлітків. Ініціативу підтримала Міжнародна асоціація із запобігання самогубствам. Головна мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про психічне здоров'я тінейджерів, подолання невпевненності у собі за допомогою музики, танців, медитації тощо.

Також 2 березня святкують День народження компакт-диска. Саме цього дня 1983 року у Великій Британії компаніями Polygram, Philips й Sony було продемонстровано перший компакт-диск з програвачем. Тоді для прикладу запустили Дев'яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски були досить великими (12 см в діаметрі) і могли відтворювати лише аудіо.

А ще 2 березня Всесвітній день інформаційної архітектури. Починаючи від 2012 року, цей день завжди припадає на першу суботу березня. Свято було створене за підтримки Інституту інформаційної архітектури. Інформаційна архітектура дуже тісно пов'язана з IT. Це графічна структура даних, яка ґрунтується на інформаційних технологіях.

2 березня Міжнародний день порятунку котів. Подія була створена для підвищення обізнаності про переваги прихистку безпритульних кішок і допомагає підкреслити важливість надання будинку та господарів всім нужденним тваринам. Вона заохочує людей брати безпритульних котів замість того, щоб купувати їх у завідників.

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