Тепер – молоко: в України та Польщі виникла нова проблема

Молочна палата Польщі побоюється, що нинішня глобальна політика може призвести до втрати українського ринку, що негативно позначиться на молочній галузі.

Молочна палата Польщі, Спілка молочних підприємств України та Асоціація виробників молока звернулися до урядів та аграрних міністрів обох держав із закликом не закривати польсько-український кордон задля мирного ведення діалогу.

Про це йдеться у спільному зверненні, повідомляє Pap.pl.

Президентка Польської молочної палати Агнєшка Малішевська заявила, що звернення покликане звернути увагу урядів України та Польщі на те, що діалог і співпраця можливі. Так, молочна галузь продовжує таку співпрацю, а закриття кордонів для молочних продуктів з Польщі чи обмеження обміну між країнами призведе до "величезних проблем", особливо для польського молочного сектору.

"Ми зацікавлені в продовженні цієї співпраці, щоб забезпечити українських споживачів польською молочною продукцією, а фермерів – стабільними цінами на молоко. Ми хочемо ділитися знаннями, інвестувати по обидва боки кордону, наводити мости для хорошого бізнесу та фермерів", – йдеться у спільній заяві.

У Польській молочній палаті повідомили про позитивне сальдо торгівлі молочною продукцією, яке становить 96,7 млн євро на рік. Як наголосила Малішевська, нинішня глобальна політика може призвести до того, що Польща втратить український ринок, і це негативно позначиться на молочній галузі.

"Якщо ми не зможемо платити нашим фермерам хороші гроші за вироблене ними молоко, то, на жаль, польське виробництво продовжуватиме скорочуватися", – пояснила керівниця Польської молочної палати.

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Вона також зазначила, що ситуація ускладнюється дедалі вищою вартістю доставки та логістичними проблемами, оскільки польські компанії не хочуть возити товари до України, а транспортні компанії не хочуть прямувати через Польщу у зв’язку з ситуацією на кордоні.

Польська молочна палата звернулася до фермерів-протестувальників

Малішевська звернулася до польських фермерів-протестувальників із проханням пам’ятати, що у країні є не лише виробники зерна. Так, Підляське та Вармінсько-Мазурське воєводства, Люблінський регіон є виробниками молока.

"Не забувайте про них, не блокуйте їм дороги, не створюйте польському сільському господарству додаткові проблеми", – закликала польських фермерів керівниця Польської молочної палати.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його держава та Україна ведуть перемовини про повне, але тимчасове, закриття кордону для торгівлі товарами.

Однак міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з українського боку ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

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