Теперь – молоко: у Украины и Польши возникла новая проблема

Молочная палата Польши опасается, что нынешняя глобальная политика может привести к потере украинского рынка, что негативно скажется на молочной отрасли.

Молочная палата Польши, Союз молочных предприятий Украины и Ассоциация производителей молока обратились к правительствам и аграрным министрам обоих государств с призывом не закрывать польско-украинскую границу ради мирного ведения диалога.

Об этом говорится в совместном обращении, сообщает Pap.pl.

Президент Польской молочной палаты Агнешка Малишевская заявила, что обращение призвано обратить внимание правительств Украины и Польши на то, что диалог и сотрудничество возможны. Так, молочная отрасль продолжает такое сотрудничество, а закрытие границ для молочных продуктов из Польши или ограничение обмена между странами приведет к "огромным проблемам", особенно для польского молочного сектора.

"Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества, чтобы обеспечить украинских потребителей польской молочной продукцией, а фермеров – стабильными ценами на молоко. Мы хотим делиться знаниями, инвестировать с обеих сторон границы, наводить мосты для хорошего бизнеса и фермеров", – говорится в совместном заявлении.

В Польской молочной палате сообщили о положительном сальдо торговли молочной продукцией, которое составляет 96,7 млн. евро в год. Как отметила Малишевская, нынешняя глобальная политика может привести к тому, что Польша потеряет украинский рынок, что негативно скажется на молочной отрасли.

"Если мы не сможем платить нашим фермерам хорошие деньги за производимое ими молоко, то, к сожалению, польское производство будет продолжать сокращаться", – пояснила руководительница Польской молочной палаты.

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Она также отметила, что ситуация усугубляется все более высокой стоимостью доставки и логистическими проблемами, поскольку польские компании не хотят возить товары в Украину, а транспортные компании не хотят следовать через Польшу в связи с ситуацией на границе.

Польская молочная палата обратилась к протестующим фермерам

Малишевская обратилась к польским протестующим фермерам с просьбой помнить, что в стране есть не только производители зерна. Так, Подляское и Варминско-Мазурское воеводства, Люблинский регион являются производителями молока.

"Не забывайте о них, не блокируйте им дороги, не создавайте польскому сельскому хозяйству дополнительные проблемы", — призвала польских фермеров руководительница Польской молочной палаты.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его государство и Украина ведут переговоры о полном, но временном закрытии границы для торговли товарами.

Однако министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что с украинской стороны никто не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

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