Польша и Украина могут временно закрыть границу – Туск

Польша и Украина ведут переговоры о полном, но временном, закрытии границы между странами для торговли товарами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает издание РАР.

Тема закрытия границы также будет подниматься во время встречи с фермерами, которая запланирована 29 февраля.

"Мы также обсуждаем с украинской стороной временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Завтра я также буду обсуждать это с польскими фермерами", – заявил Туск.

По его словам, это будет временное и болезненное решение для обеих сторон.

"Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", — заявил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки.

Напомним, по данным Ассоциации международных автоперевозчиков, в протестах на границе с Польшей присутствует российский след.

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