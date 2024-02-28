Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон – Туск

Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон – Туск

Дональд Туск / Фото: Associated Press

Польща та Україна ведуть перемовини про тимчасове закриття кордону.

Польща та Україна ведуть перемовини щодо повного, але тимчасового, закриття кордону між країнами для торгівлі товарами.  

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє видання РАР.

Тема закриття кордону також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами, яка запланована 29 лютого. 

"Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами", - заявив Туск.

За його словами, це буде тимчасове і болісне рішення для обох сторін.

"Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - заявив прем'єр Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. 

Нагадаємо, за даними Асоціації міжнародних автоперевізників, у протестах на кордоні з Польщею присутній російський слід.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація