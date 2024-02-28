Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон – Туск

Польща та Україна ведуть перемовини щодо повного, але тимчасового, закриття кордону між країнами для торгівлі товарами.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє видання РАР.

Тема закриття кордону також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами, яка запланована 29 лютого.

"Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами", - заявив Туск.

За його словами, це буде тимчасове і болісне рішення для обох сторін.

"Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - заявив прем'єр Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки.

Нагадаємо, за даними Асоціації міжнародних автоперевізників, у протестах на кордоні з Польщею присутній російський слід.

Читайте також провідні новини дня: