Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил расширение запрета на импорт из Украины и назвал условие.

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет The Guardian.

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки", — заявил глава польского правительства.

Отметим, что еще в прошлом году Варшава в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна.

Протест фермеров Польши: последние новости

Тысячи польских фермеров 27 февраля устроили в центре Варшавы самую большую за последнее время акцию протеста. Они держат в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

Ранее польские митингующие совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

Кроме того, польские фермеры пообещали 1 марта заблокировать пункт пропуска на границе с еще одной страной. Аграрии готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Швецко и у Литвы на дороге на пограничном пункте Кальвария-Будзиск.

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