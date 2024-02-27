Советская колбаса по ГОСТу: что на самом деле было в ее составе

Один из популярных мифов о Советском Союзе – это дешевые, но "качественные" продукты. Некоторые люди до сих пор с ностальгией вспоминают о колбасе за 2,20 и жалуются, что сейчас – сплошная "химия" и соя.

О том, что действительно было в популярном мясном продукте, рассказал журналист Павел Бондаренко в блоге OBO.ZUA.

Е 252, Е 407, Е 451, Е 497 – это из рецептуры советских колбас. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный кроме колбасы использовали еще в производстве жидкости для мытья стекла.

"А вот вам "колбасный" ГОСТ 23670-79 (т.е. от 1979 года):" В колбасе отдельной, бараньей, свиной, столовой, московской, чайной допускается замена 2 кг говядины или свинины на 2 кг крахмала картофельной или муки пшеничной", - пишет журналист.

Сейчас на упаковке с колбасой, по закону, производитель должен указывать ее состав, а в Советском Союзе писали номер ГОСТа.

"А что там за тем номером – скрывалось мраком грифа ДСК. И сою в СССР выращивали еще с 30-х годов прошлого века миллионами тонн – как думаете, зачем?", - резюмирует Бондаренко.

Напомним, диетологи объяснили, в какие мифы о здоровом питании не стоит верить.

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