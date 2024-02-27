Радянська ковбаса за ГОСТом: що насправді було у її складі

Один із популярних міфів про Радянський Союз – це дешеві, проте "якісні" продукти. Дехто з людей досі із ностальгією згадує про ковбасу за 2,20 і жаліється, що зараз – суцільна "хімія" та соя.

Про те, що насправді було у популярному м’ясному продукті, розповів журналіст Павло Бондаренко у блозі OBO.ZUA.

Е 252, Е 407, Е 451, Е 497 – це з рецептури радянських ковбас. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний, крім ковбаси, використовували ще у виробництві рідини для миття скла.

"А ось вам "ковбасний" ГОСТ 23670-79 (тобто від 1979 року):" У ковбасі окремій, баранячій, свинячій, столовій, московській, чайній допускається заміна 2 кг яловичини або свинини на 2 кг крохмалю картопляного або борошна пшеничного", - пише журналіст.

Зараз на упаковці з ковбасою, за законом, виробник мусить зазначати її склад, а у Радянському Союзі писали лише номер ГОСТу.

"А що там за тим номером – ховалося мороком грифу ДСК. І сою в СРСР вирощували ще від 30-х років минулого століття мільйонами тонн – як гадаєте, для чого?", - резюмує Бондаренко.

Нагадаємо, дієтологи пояснили, в які міфи про здорове харчування не варто вірити.

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