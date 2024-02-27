Чоловік знайшов дев'ятимісячного малюка посеред кукурудзяного поля – фото

Дитина лежала у сумці.
У Таїланді чоловік знайшов малюка у сумці посеред кукурудзяного поля.
Про це пише The Thaiger.
36-річний монтажник сонячних батарей Аноча Чуай, який приїхав для встановлення ліхтарних стовпів, помітив руку немовляти, яка стирчала із синьої сумки. Він негайно повідомив про це місцевих і владу.
Після отримання повідомлення на місце події виїхали правоохоронці та рятувальні загони. Вони знайшли маленького хлопчика, загорнутого в одяг дорослого розміру, що лежав усередині сумки. Дитину негайно доправили до лікарні.
За оцінками медичного персоналу, дитині було близько 39 тижнів. Наразі малюк під наглядом медичної бригади і, як повідомляється, перебуває в безпеці та не має жодних проблем зі здоров'ям.
Тим часом, розпочалося розслідування обставин, які залишили дитину в такій небезпечній ситуації. Слідча група поліцейської дільниці Суенг Сан проводить ретельний обшук у цьому районі. Розслідування зосереджено на виявленні будь-яких недавніх вагітностей або пологів серед місцевих жительок або іноземних робітниць, а також на тому, чи загадково зникли особи, які підходять під цей опис.
Нагадаємо, жінка на побаченні встромила ножиці у пеніс хлопця, дізнавшись, скільки він мав коханок. Вони відпочивали у вуличному кафе, коли вона торкнулася делікатної теми.
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