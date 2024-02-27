Чоловік знайшов дев'ятимісячного малюка посеред кукурудзяного поля – фото

У Таїланді чоловік знайшов малюка у сумці посеред кукурудзяного поля.

Про це пише The Thaiger.

36-річний монтажник сонячних батарей Аноча Чуай, який приїхав для встановлення ліхтарних стовпів, помітив руку немовляти, яка стирчала із синьої сумки. Він негайно повідомив про це місцевих і владу.

Після отримання повідомлення на місце події виїхали правоохоронці та рятувальні загони. Вони знайшли маленького хлопчика, загорнутого в одяг дорослого розміру, що лежав усередині сумки. Дитину негайно доправили до лікарні.

Малюка знайшли у сумці посеред кукурудзяного поля / Фото: KhaoSod

За оцінками медичного персоналу, дитині було близько 39 тижнів. Наразі малюк під наглядом медичної бригади і, як повідомляється, перебуває в безпеці та не має жодних проблем зі здоров'ям.

Тим часом, розпочалося розслідування обставин, які залишили дитину в такій небезпечній ситуації. Слідча група поліцейської дільниці Суенг Сан проводить ретельний обшук у цьому районі. Розслідування зосереджено на виявленні будь-яких недавніх вагітностей або пологів серед місцевих жительок або іноземних робітниць, а також на тому, чи загадково зникли особи, які підходять під цей опис.

Нагадаємо, жінка на побаченні встромила ножиці у пеніс хлопця, дізнавшись, скільки він мав коханок. Вони відпочивали у вуличному кафе, коли вона торкнулася делікатної теми.

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