В какие мифы о здоровом питании не стоит верить: объяснение диетологов

Сегодня кажется, что большинство людей имеют твердые убеждения о том, как питаться, какая диета лучше или считается здоровым, а что нет, когда речь идет о еде и питании. Реальность такова, что питание – это тема с множеством нюансов. То, что может работать для одних, не работает для других. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что существует несколько мифов и ложных представлений о еде, которые сохраняются.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Yahoo Life с комментариями восьми диетологов – экспертов в области питания, ориентированных на науку. Они развенчали распространенные мифы о питании.

Миф 1: Покупайте продукты только по периметру продуктового магазина

Периметр продуктового магазина часто хвалят за то, что он предлагает свежие продукты, мясо, морепродукты, молочные и обогащенные немолочные продукты, в то время как некоторые советуют избегать средних рядов из-за того, что на этих полках находятся переработанные и упакованные продукты.

Но, как говорит диетолог Лорен Харрис-Пинкус, центральные ряды содержат кладезь питательных и культурных продуктов, включая замороженные фрукты, овощи и морепродукты, консервированные бобы, фрукты и овощи, а также сушеные бобы, цельные зерна, орехи, семена и специи.

Она рассказывает Yahoo Life, что это самый вредный миф, потому что он извлекает вкусные, доступные и легкие источники основных питательных веществ из корзин людей.

Миф 2: Низкокалорийные и обезжиренные продукты.

“Выбирая самые низкие по калорийности варианты, вы, как правило, чувствуете голод и недовольство, что приводит к перееданию, – рассказывает диетолог Алисса Пачеко. – Кроме того, недостаточное количество калорий может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе, поскольку это может снизить скорость метаболизма”.

Важно также отметить, что высококалорийные продукты, такие как орехи, авокадо и масло, богаты питательными веществами и способствуют укреплению здоровья. Как и в случае с калориями, низкое содержание жира не лучше высокого. Жир помогает нам чувствовать себя сытыми, лучше усваивать жирорастворимые витамины и придает вкус. Диетолог Кэтрин Карнац предостерегает, что многие обезжиренные продукты, такие как йогурт или заправка для салата, часто содержат много сахара, чтобы компенсировать вкус, который теряется из-за уменьшения или удаления содержания жира.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на низкокалорийных и обезжиренных продуктах, эксперты призывают употреблять достаточное количество калорий и жиров, чтобы поддерживать здоровье и оставаться довольными.

Миф 3: Природные сахара полезнее столового сахара

Хотя мед и кленовый сироп обладают антиоксидантными, антимикробными и противовоспалительными свойствами, они не содержат много питательных веществ и не обязательно полезнее столового сахара. Это касается и других натуральных подсластителей.

«В конце концов ваш организм переваривает и воспринимает все эти продукты как сахар, — говорит Пачеко. – Важно то, что избыток сахара любого вида может привести к повышению риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболических нарушений, депрессии и когнитивных расстройств”.

Пачеко добавляет, что вместо того, чтобы беспокоиться о том, какой тип сахара человек выбирает, следует выбрать тот, который ему больше нравится, и наслаждаться им в умеренных количествах.

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Миф 4: Морская соль полезнее столовой

Как и в случае с сахаром, морская и гималайская соль – это, в конечном счете, соль, содержащая около 40% натрия, подобно столовой. Морская соль подвергается минимальной обработке и может содержать незначительное количество минералов, таких как магний, кальций и калий, тогда как поваренная соль подвергается большей обработке для удаления примесей и, как правило, обогащена йодом для здоровья щитовидной железы. При сбалансированном питании нет необходимости искать минералы в морской соли.

"Чрезмерное потребление натрия связано с высоким кровяным давлением и другими проблемами со здоровьем, поэтому важно ограничить общее потребление натрия независимо от типа используемой соли", — рассказывает диетолог Мишель Раух.

Миф 5: Яйца вредны и повышают уровень холестерина.

В течение многих лет люди отказывались от яиц из-за высокого содержания в них холестерина. Однако в рекомендациях по питанию на 2015-2020 годы была отменена верхняя граница ежедневного потребления 300 мг холестерина в день, поскольку все больше исследований показывают, что насыщенные жиры, а не холестерин, могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление от шести до 12 яиц в неделю при соблюдении плана здорового питания для сердца в целом считается безопасным.

Яйца – это доступный высококачественный белок, богатый витаминами группы В, витамином D и холином, и обладают невероятным количеством преимуществ для здоровья. "Они могут являться частью здоровой диеты и поддерживать мышцы, общее самочувствие, помогают удовлетворить ежедневные потребности в белке и являются универсальным источником белка, который можно добавлять в разные блюда", — рассказывает Умо Каллинс, спортивный диетолог.

Миф 6: Не ешьте после 18:00 или 19:00 (или после заката)

“В вашем организме нет внутренних часов, которые бы кричали вашим клеткам: “Сейчас 18:00, пора запасать эту пищу для увеличения веса!”. Энергия является энергией, независимо от того, когда она потреблена”, – рассказывает Yahoo Life Кэти Шиммельпфеннинг, основательница Eat Swim Win.

Для тех, кто занимается спортом допоздна, перекус после тренировки все равно является ключевым для восстановления и роста мышц, отмечает она. А людям, которые работают ночью, нужно есть, пока они не спят. Многие исследования также показывают, что не обязательно поздний прием пищи приводит к набору веса, а скорее употребление большего количества пищи вечером. Если есть больше в начале дня, это может помочь справиться с голодом позже и предотвратить переедание.

Диетолог Райан Гейгер рекомендует внимательнее присмотреться к нашим общим пищевым привычкам и работать над ними, вместо того чтобы устанавливать произвольное время отключения. Она рекомендует есть или перекусывать, если человек действительно голоден, а не от скуки или эмоций.

Если еда перед сном влияет на пищеварение, рефлюкс или сон, подумайте о том, чтобы съесть последнюю пищу или перекусить за два-три часа до сна.

Миф 7: Кофе – это еда

Многие люди не могут начать день без чашки кофе. Но она ни в коем случае не является заменой завтрака или какого-либо приема пищи. Чашка заваренного черного кофе может быть богата антиоксидантами, но она содержит лишь около 5 калорий и не содержит белков, жиров и углеводов.

"Хотя [некоторые] виды кофе содержат белки и жиры из молока, они не дают ощущения сытости и бодрости, как обычный завтрак", — говорит диетолог Патриция Колеса. Она предлагает, кроме кофе, включать быстрые варианты, такие как арахисовое масло на замороженных вафлях, греческий йогурт с фруктами или вкрутую сваренные яйца на тосте из авокадо, чтобы начать утро правильно.

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