Курс валют в Украине: доллар лихорадит, чего ждать дальше

На прошлой неделе курс валют преподнес украинцам сюрприз: доллар неожиданно и резко взлетел вверх, увеличившись за три дня почти на 50 копеек. Затем началось плавное снижение, однако к концу недели курс остался выше, чем был в ее начале.

Чем вызваны такие заметные колебания курса, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (19-25 февраля);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на официальном рынке тренд поменялся со стабильного на восходящий с минувшего понедельника, 12 февраля. За три дня курс в банках и пунктах обмена валют (ПОВ) вырос на 45 коп. до 38,50 грн/доллар. В четверг, 15 февраля, тренд сменился нисходящим и на воскресенье, 18 февраля, курс снизился до 38,40 грн/доллар в продаже и до 37,80 в покупке. Самый низкий курс продажи в банках составил 38,20 грн/доллар, самый высокий – 38,70. А самый высокий курс покупки – 38 грн/доллар.

Курс наличного евро тоже то рос, то снижался, однако не так значительно, как курс доллара. Максимальный курс был в среду, 14 февраля: в продаже – 41,60 грн/евро (+30 коп.), в покупке – 40,90 (+20 коп.). В воскресенье, 18 февраля, один евро стоил соответственно 41,55 и 40,82 грн, что на 12 коп. выше, чем неделю назад.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы продаж и покупки доллара, а особенно евро на этой неделе "жили своей жизнью", отличаясь от курсов на "белом" рынке. Менялы каждый день их то повышали, то снижали, колебания были в пределах 60 коп. Однако валюта у нелегалов постоянно была дешевле на 20–30 коп. в продаже и на 30–40 коп. дороже в покупке, чем в банках и ПОВах. На воскресенье, 18 февраля, установился средний курс для доллара 38,35 грн (+22 коп.) в продаже и 37,30 грн (+16 коп.) в покупке, для евро – 41,60 грн (+12 коп.) и 41,40 грн (+20 коп.).

Официальный курс доллара также значительно колебался: в понедельник, 13 февраля, он был минимальным – 37,62 грн/доллар, в четверг, 15 февраля, вырос до 38,17 грн, а на следующий день снизился до 37,95 грн.

В понедельник, 19 февраля, регулятор установил официальный курс 37,97 грн/доллар, это на 35 коп. больше, чем неделей раньше.

Евро с понедельника по среду подорожал с 40,51 до 41,12 грн (+61 коп.), а в пятницу курс опустился до 40,77 грн.

В понедельник, 19 февраля, регулятор установил официальный курс 40,89 грн/евро, это на 38 коп. больше, чем неделей раньше.

Соотношение доллар/евро составляет 1,08, это столько же, как неделю назад.

Эксперты говорят, что колебания курса вызваны мало прогнозируемым появлением на безналичном и частично на наличном рынке покупателей, которым срочно понадобилось много валюты, на сумму в несколько миллионов гривен.

Как пояснил Андрей Шевчишин, на прошлой неделе было погашение гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 10,2 млрд грн, так что все их владельцы получили много гривны.

"Интересно, что перед самой выплатой курс доллара резко прыгнул на 50 коп, при избытке валюты на межбанке, — отметил Андрей Шевчишин. — Кроме новости, что некоторые лидеры отраслей просят Нацбанк разрешить выплаты в своей накопленной валюте по процентам (увеличив спрос на нее)., а значит и курс доллара – Авт.), добавлю еще фактор погашения гривневых ОВГЗ. А чем выше курс, тем менее вероятно, что полученная гривна пойдет на покупку подорожавшей валюты. Напротив, она будет вложена в новые ОВГЗ. А вот кто это мог сделать, мы не знаем".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты не прогнозируют на текущей неделе таких заметных скачков курса, которые имели место на предыдущей, но отмечают, что стабильность эта в значительной степени искусственна и удерживается Нацбанком.

"На прошлой неделе крупные покупатели вызвали перекос спроса и предложения, на текущей неделе я не прогнозирую такую, поэтому средний курс наличного доллара в продаже стабилизируется, в коридоре 38,20-38,50 грн", – говорит Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин также считает, что на текущей неделе значительных колебаний доллара ожидать не стоит, но эта стабильность вскоре может быть нарушена из-за очередных выплат по ОВГЗ в евро, которые должны состояться в ближайший вторник.

"На межбанке предложение валюты опережает спрос с начала февраля. Предыдущие всплески профицита рынка приходились на вторники, то есть коррелировали с размещением гривневых ОВГЗ. Юридические и физические лица продавали валюту, чтобы купить гривневые ОВГЗ, а это укрепляло гривну", – анализирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин назвал еще один фактор нынешней и последующей стабильности курса гривны: это минимизация расходов из госбюджета Украины на незащищенные статьи расходов и перенос их на более поздние сроки.

"Решение по макрофинансовой помощи со стороны США перенесено на начало марта, средства от ЕС поступят только в середине марта, – говорит Олег Пендзин. – Поэтому в Украине действует режим жесткой экономии. На текущей неделе изменений не будет, следовательно и курс доллара останется на нынешней равные".

Продавать или покупать валюту

Гривна, по мнению экспертов, остается сейчас более приоритетной для получения прибыли, чем доллар и евро.

Инструментов для этого немного: краткосрочные (на три месяца) гривневые депозиты для владельцев небольших сбережений, то есть до 10-12 тыс. грн, гривневые или валютные военные облигации для тех, кто имеет "лишние" 30-40 тысяч гривен или больше. Александр Охрименко предложил лайфхак: покупать облигации в складчину, на общие деньги, если, конечно, деловые партнеры доверяют друг другу.

Напомним, сейчас доходность краткосрочных гривневых депозитов составляет 10-12% годовых, военных облигаций – до 17% годовых, а инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 8-9%. То есть вкладчики в любом случае останутся "в плюсе", большем или меньшем.

Продавать валюту без крайней необходимости сейчас не стоит, особенно если она была куплена позже, чем в начале декабря прошлого года. Тогда средний курс продажи наличного доллара был около 37,40 грн., затем началось подорожание, курс увеличился почти на гривну.

Как подсчитал Андрей Шевчишин, если сейчас сдать приобретенные "по дешевке" доллары в банк или обменный пункт, можно заработать 50-60 коп. на каждом долларе, потому что есть банки и ПОВы, которые их покупают по 37,90-38 грн/доллар.

"Но этот случай можно назвать "одноразовой акцией", лучше имеющуюся валюту придержать, а по возможности продолжить ее покупать, подождав, пока курс еще немного снизится и стабилизируется, это может произойти на текущей неделе", – советует Андрей Шевчишин.

Эксперт отметил в чем преимущества от покупки сейчас наличной валюты по низкому курсу. По его мнению, это позволит гарантированно и без лишних проблем сохранить сбережения от обесценения, ведь доллар вряд ли подешевеет в продаже ниже 38 гривен.

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