Кто из ВПЛ в Украине останется без выплат – перечень

С января 2024 года части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине прекратили предоставлять денежные выплаты от государства.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Речь идет, в частности, о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Кому еще отменят выплаты:

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Напомним, банкир дал прогноз о курсе доллара в Украине на следующей неделе.

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