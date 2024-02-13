Третья платежка за газ: за что и сколько придется платить

Третья платежка за газ – это плата за техническое обслуживание труб и оборудования для поставки газа в дом. Такие платежки будут получать жильцы многоквартирных домов.

Украинцам будут поступать дополнительные квитанции на оплату коммунальных услуг по газоснабжению – так называемая третья платежка за газ. Откуда она взялась, за что и сколько придется платить – читайте дальше.

Об этом пишет "Фокус".

Третья платежка за газ – что это

После начала реформирования газового рынка в Украине платежка разделилась на две, то есть теперь за газ и его распределение нужно платить отдельно. Однако оказалось, что есть еще и третья платежка – за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Таким образом, теперь за газ, доставку и обслуживание внутридомовых систем потребители будут платить отдельно.

Отметим, что в Украине нет тарифов на работы по обслуживанию внутридомовых сетей. Их должна установить и подробно расписать НКРЭКУ. После этого тарифы будут опубликованы на ресурсах облгазов.

Третью платежку за газ украинцы получат в феврале за январь, уточнил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Но это касается только тех, кто провел общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определился с исполнителем услуг. Владельцы квартир, не подавшие заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически присоединяются к Типовому договору.

Откуда взялась третья платежка за газ, закреплена ли в законе

"Если сказать так, как оно закреплено в законодательстве, украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами – это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом", – объяснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Третья платежка за газ – кто будет платить

Третья платежка за газ будет приходить жителям многоквартирных домов. Однако как обратила внимание Воронкова, многоквартирными домами считаются и те, где расположены две квартиры, и те, где есть 50 квартир.

Большинства потребителей уплата третьего счета за газ все же не касается, говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежку распределения", – объяснил эксперт.

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По его словам, третья платежка за газ может поступить жителям ведомственных домов или общежитий из-за того, что их владелец в свое время не заключил договор с обслуживающей организацией (тем же облгазом), которая обеспечила бы работу по обследованию. Или это могут быть новые дома.

"Управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать. К тому же раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит – то есть не было решений НКРЭКУ и Минэнерго. Если бы они были, все можно было бы сделать раньше и проще", – рассказал Корольчук.

За что приходит третья платежка за газ: сервис

В техническое обслуживание систем газоснабжения входят:

проверка наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

проверка состояния покраски и креплений газопровода;

проверка наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверка состояния уплотнения межтрубного пространства;

техническое обслуживание запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании;

техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования;

проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных вне помещений потребителей;

устранение обнаруженных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

Третья платежка за газ – сколько стоит

Как пояснила Воронкова, заранее будет трудно определить, какая сумма будет поступать в третьей платежке за газ, ведь в один период речь может идти только об осмотре сетей, а в другой – о ремонте и замене. Однако большинство коммунальных платежей зависят от объема потребления, поэтому здесь не должно произойти ничего катастрофического.

"Что касается конкретной суммы к оплате по такой квитанции, то пока утверждены только предельные уровни стоимости работ по обслуживанию, и стоимость таких работ будет определяться уже исполнителем. Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 и 5 лет в зависимости от типа и объема работ. Заранее трудно сказать, какая сумма будет выставлена по такой платежке. Но если обратиться к Методике расчета стоимости таких работ, то наименьшим платежом является сумма на 8 грн на 1 единицу. Однако расслабляться не стоит, потому что есть и показатель 815,02 грн за работу с одной единицей", – рассказала юрист.

Таким образом, известно, что размер третьей платежки за газ будет колебаться в зависимости от типа и объема работ, он может составлять как 50-100 грн, так и 4 000 грн. Следует заметить, что этот платеж будет делиться между всеми владельцами.

По словам Корольчука, сумма третьей платежки, прежде всего, зависит от состояния сетей и самого объекта: большой или небольшой, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие.

"На сегодняшний день отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн – это сумма за три года. То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязан держать в голове эту информацию и раз в три года "ловить" уведомление о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить либо около 100 грн в год, либо 8-10 грн ежемесячно", – считает эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцам придет еще одна платежка! За что придется заплатить?

К слову, в конце января в Украине начали отключать электроснабжение должникам, которые не заплатили за свет. Первой стала Винницкая область.

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