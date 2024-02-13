Третя платіжка за газ: за що саме і скільки доведеться платити

Третя платіжка за газ – це плата за технічне обслуговування труб та обладнання для постачання газу до будинку. Такі платіжки отримуватимуть мешканці багатоквартирних будинків.

Українцям надходитимуть додаткові квитанції на оплату комунальних послуг щодо газопостачання – так звана третя платіжка за газ. Звідки вона взялася, за що і скільки доведеться платити – читайте далі.

Про це пише "Фокус".

Третя платіжка за газ – що це

Після початку реформування газового ринку в Україні платіжка розділилася на дві, тобто тепер за газ і за його розподіл треба платити окремо. Однак виявилося, що є ще й третя платіжка – за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Таким чином, тепер за газ, доставку та обслуговування внутрішньобудинкових систем споживачі платитимуть окремо.

Зауважимо, що наразі в Україні немає тарифів на роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Їх має встановити й докладно розписати НКРЕКП. Після цього тарифи будуть опубліковані на ресурсах облгазів.

Третю платіжку за газ українці отримають у лютому за січень, уточнив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Але це стосується лише тих, хто провів загальні збори співвласників багатоквартирних будинків і визначився з виконавцем послуг. Власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично приєднуються до Типового договору.

Звідки взялася третя платіжка за газ, чи закріплена в законі

"Якщо сказати так, як воно закріплено в законодавстві, українці платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Простими словами – це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу в будинок", – пояснила адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Третя платіжка за газ – хто платитиме

Третя платіжка за газ надходитиме мешканцям багатоквартирних будинків. Однак як звернула увагу Воронкова, багатоквартирними будинками вважаються і ті, де розміщені дві квартири, і ті, де є 50 квартир.

Більшості споживачів сплата третього рахунку за газ все ж не стосується, каже енергетичний експерт Юрій Корольчук.

"У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керівних компаній уже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку. Бо облгази включили ці суми до платіжки розподілу", – пояснив експерт.

Також читайте В Україні прогнозують підвищення тарифів на світло удвічі: яка вартість буде 2024 року

За його словами, третя платіжка за газ може надійти мешканцям відомчих будинків чи гуртожитків через те, що їхній власник свого часу не уклав договір з обслуговувальною організацією (тим же облгазом), яка б забезпечила роботу з обстеження. Або це можуть бути нові будинки.

"Керівні компанії тривалий час не хотіли підписувати ці договори, але зараз їх поставили в ситуацію, що вони зобов'язані це зробити. До того ж раніше не було порядку, як це робити та скільки це коштує – тобто не було рішень НКРЕКП та Міненерго. Якщо б вони були, все можна було б зробити раніше та простіше", – розповів Корольчук.

За що надходить третя платіжка за газ: сервіс

До технічного обслуговування систем газопостачання входять:

перевірка наявності вільного доступу до газопроводів і газового обладнання,

перевірка стану пофарбування і кріплень газопроводу,

перевірка наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку,

перевірка стану ущільнення міжтрубного простору,

технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах і газовому обладнанні;

технічне обслуговування газовикористовувального обладнання, призначеного для опалення місць загального користування;

перевірка на герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Третя платіжка за газ – скільки коштує

Як пояснила Воронкова, наперед буде важко визначити, яка сума надходитиме у третій платіжці за газ, адже в один період може йтися лише про огляд мереж, а в інший – про ремонт і заміну. Однак більшість комунальних платежів залежать від обсягу споживання, тому тут не має відбутися нічого катастрофічного.

"Щодо конкретної суми до сплати за такою квитанцією, то наразі затверджені лише граничні рівні вартості робіт з обслуговування, і вартість таких робіт визначатиметься вже виконавцем. Періодичність проведення робіт з обслуговування внутрішніх систем передбачено проводити раз на 3 і 5 років залежно від типу та обсягу робіт. Наперед важко сказати, яка сума буде виставлена за такою платіжкою. Але якщо звернутися до Методики розрахунку вартості таких робіт, то найменшим платежем є сума на 8 грн на 1 одиницю. Проте розслаблятися не варто, бо є і показник 815,02 грн за роботу з 1 одиницею", – розповіла юристка.

Таким чином, наразі відомо, що розмір третьої платіжки за газ коливатиметься залежно від типу та обсягу робіт, він може становити як 50-100 грн, так і 4 000 грн. Варто зауважити, що цей платіж ділитиметься між усіма власниками.

За словами Корольчука, сума третьої платіжки насамперед залежить від стану мереж і самого об'єкта: великий він чи малий, новий чи старий, багатоквартирний будинок чи гуртожиток.

"На сьогодні відштовхуються від того, що квартира має платити близько 300 грн – це сума за три роки. Те, що споживач платитиме раз на три роки, малоймовірно, бо це було б складно упорядкувати юридично. Бо споживач не зобов'язаний тримати в голові цю інформацію і раз на три роки "ловити" повідомлення про необхідність сплати. Тому, найімовірніше, споживачі сплачуватимуть або близько 100 грн на рік, або 8-10 грн щомісяця", – вважає експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українцям прийде ще одна платіжка! За що доведеться заплатити?

До слова, наприкінці січня в Україні почали відключати електропостачання боржникам, які не сплатити за світло. Першою стала Вінницька область.

Читайте також: