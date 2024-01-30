В Україні почали відключати боржників світла: яка область стала першою

Борг перед АТ "Вінницяобленерго" складає 130 мільйонів гривень.

На Вінниччині почали відключати боржників електропостачання за несплату. За день від'єднують до півсотні споживачів.

Про це Суспільному розповів комерційний директор АТ "Вінницяобленерго" Олексій Тарарака.

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За його словами, станом на 25 січня борг перед АТ "Вінницяобленерго" складає 130 мільйонів гривень. Не сплачують за світло 160 тисяч власників помешкань.

"Лінія вимикається з підстанції, заземлюється і відключається. Користуватися уже не можна буде", — пояснив електромонтер АТ "Вінницяобленерго" Олег Кражай.

Відключати боржників на Вінниччині почали з понеділка, 22 січня. Тарарака наголосив, що відновлення електроживлення - це вже платна послуга. Тож, окрім погашення боргу, споживачу доведеться сплатити ще й за неї.

На його думку, перші дні відключень покажуть споживачам, що все серйозно і потрібно почати сплачувати борги. Мораторій зняли в останній день грудня.

Нагадаємо, на тлі розмов про ймовірність зростання тарифів на елетропостачання в уряді зробили заяву.

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