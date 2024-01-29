Якщо Путін переможе: ще в двох країнах претендують на землі України

Не Путіним єдиним. Ще дві країни замахнулися на території України. Кажуть, якщо Росія переможе, то й вони хочуть прибрати до рук українські землі.

Хто зробив скандальні заяви, до чого це вже призвело і які наслідки може мати в майбутньому, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Заяви політиків з Європи, які обурюють

Ці заяви обурили українців. Поки наші військові на фронті нищать ворога і відстоюють незалежність України, знайшлися ті, хто не проти відтяпати шмат української землі. Мова йде про двох прихильників Путіна. Вони так і чекають на виграш у цій війні Росії, бо поклали око на Закарпаття.

Такою заявою, зокрема, приголомшив лідер угорської ультраправої партії Ласло Тороцкої під час річної партійної конференції в Будапешті: “Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank, наша батьківщина, претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія”.

Чому не треба звертати на ці заяви уваги?

Він заявив, що тиск “міжнародних фінансистів” призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка “зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно”. За його словами, “Україну купив BlackRock”, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трлн доларів.

Але щоб було куди дати задню після такої бридкої заяви, Ласло наголосив, що його партія, мовляв, виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Тим часом, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський пояснив, чому українцям ці заяви не варто сильно близько сприймати до серця.

Не менш абсурдна заява румунського політика

Але і це не все. Схожу заяву зробив і лідер румунської партії “Альянс за союз Румунії” Клаудіу Тарзіу. Цей, так званий політик, теж вирішив “блєснуть”, і заявив, що хоче “анексувати деякі території України” і що ще шокує у цій заяві, так це те, що Тарзіу навіть готовий пожертвувати членством в НАТО своєї країни, аби тільки розширитися, ну й на додачу, він хоче “підлизатися” до Путіна.

“Я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього”, — зазначив Тарзіу.

Крім того, лідер партії “Альянс за союз Румунії” зауважив, що, мовляв, його країна “розчавлена між двома імперіями, які порушують наш суверенітет”. Мовиться саме про НАТО та Росію: “НАТО, для приєднання до якого Румунія доклала величезних зусиль — саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже “вторглися до нас 12 разів” — є лише однією з тих імперій, із яким нам доводиться мати справу, щоб забрати шматки України”.

Такі заяви лунають не вперше

Але хочемо звернути вашу увагу, що партія Клаудіу Тарзіу від початку повномасштабної війни “славиться” своєю позицією і поки уся Європа вимагає від Путіна завершення війни, ця партія регулярно висловлює антиукраїнські заяви та виступає за зближення з Росією. А в перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер партії заявив про “готовність приєднатися до росіян”.

Ці заяви не варто приписувати усій Румунії

Водночас позиція Тарзіу не відображає офіційної позиції Румунії щодо нашої держави, а румунська сторона продовжує надавати необхідну підтримку Україні.

Те ж саме стосується і заяви лідера угорської ультраправої партії Ласло Тороцкої. Нагадаємо, що 20 березня 2023 року дійшло до того, що до парламенту Румунії надійшов проєкт документу “Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною”. Цей проєкт надійшов від вірної подружки Путіна Діани Шошоаке, яка відома зв'язками з Кремлем.

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Підлості угорських політиків

Не відстає від схожих підлостей і Угорщина. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово робив антиукраїнські заяви, підтримуючи Москву та шантажуючи Євросоюз. А одного разу, виступаючи в парламенті, заявив, що Будапешт не підтримуватиме Україну на міжнародній арені ні з якого питання, допоки “Україна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території”.

Ну й власне, саме Орбан 15 грудня 2023 року наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд, з чим почали боротися інші країни Європи. До обговорення цього питання лідери Євросоюзу повернуться на саміті 1 лютого. До слова, ЄС розробляє план щодо підриву економіки Угорщини, якщо вона знову заблокує допомогу Україні.

Водночас, варто відзначити, що наприклад, Румунія є однією з країн, що надасть Україні безпекові гарантії та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, країни готуються підписати двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.

Крім того, Румунія, за допомогою ЄС, планує розширити власні порти, щоб допомогти експортувати українське зерно морським шляхом. Такі дії мають спростити торгівлю України й відповідають цілям плану дій ЄС “Шляхи солідарності”.

Ба більше, Румунія хоче відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни з Росією. За словами прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, країна має для цього усі необхідні умови.

Візит угорського міністра

Тим часом 29 січня в Україну прибув Петер Сіярто — міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Про це повідомили в Офісі президента України: “Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто з командою. Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові”.

Метою візиту міністр назвав боротьбу за права угорців: “Необхідно зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула собі колишні права”.

Водночас, за словами Сійярто, його країна все ж прагне покращити співпрацю з Україною. Про це він написав у своєму Фейсбуці: “Загиблих на полі бою стає все більше, ми не повинні допустити, щоб ще більше людей гинуло! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром”.

Для чого ця зустріч?

Власне, ця зустріч має дати свої плоди й в майбутньому посприяти особистій розмові між Зеленським та Орбаном. Що цікаво, міністр закордонних справ Угорщини не поскупився на кортеж, позаздрить напевне навіть Байден, коли побачить.

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