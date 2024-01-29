Если Путин победит: еще в двух странах претендуют на земли Украины

Не Путиным единственным. Еще две страны замахнулись на территории Украины. Говорят, если Россия победит, то они хотят прибрать в руки украинские земли.

Кто сделал скандальные заявления, к чему это уже привело и какие последствия могут иметь в будущем, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Заявления политиков из Европы, возмущающих

Эти заявления возмутили украинцев. Пока наши военные на фронте уничтожают врага и отстаивают независимость Украины, нашлись те, кто не прочь оттяпать кусок украинской земли. Речь идет о двух сторонниках Путина. Они так и ждут выигрыша в этой войне России, потому что положили глаз на Закарпатье.

Таким заявлением, в частности, ошеломил лидер венгерской ультраправой партии Ласло Тороцкой во время годовой партийной конференции в Будапеште : "Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank, наша родина, будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия".

Почему не следует обращать на эти заявления внимания?

Он заявил, что давление "международных финансистов" привело к войне в Украине, а именно к войне, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". По его словам, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, который располагает более 10 трлн долларов.

Но чтобы было куда дать заднюю после такого безобразного заявления, Ласло подчеркнул, что его партия, мол, выступает за немедленное прекращение огня в Украине, мир и урегулирование ситуации путем переговоров.

Между тем кандидат политических наук, эксперт международник Станислав Желиховский объяснил, почему украинцам эти заявления не стоит сильно близко воспринимать к сердцу.

Не менее абсурдное заявление румынского политика

Но это не все. Подобное заявление сделал и лидер румынской партии "Альянс за союз Румынии" Клаудиу Тарзиу. Этот, так называемый политик, тоже решил "сверкнуть", и заявил, что хочет "аннексировать некоторые территории Украины" и что еще шокирует в этом заявлении, так это то, что Тарзиу даже готов пожертвовать членством в НАТО своей страны, лишь бы расшириться, ну и вдобавок, он хочет "подлизаться" к Путину.

"Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать, но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого", — отметил Тарзиу.

Кроме того, лидер партии "Альянс за союз Румынии" отметил, что, мол, его страна "раздавлена между двумя империями, которые нарушают наш суверенитет". Речь идет именно о НАТО и России: «НАТО, для присоединения к которому Румыния приложила огромные усилия — именно для того, чтобы защитить нас от россиян, которые уже «вторглись к нам 12 раз», является лишь одной из тех империй, с которым нам приходится иметь дело, чтобы забрать куски Украины”.

Такие заявления раздаются не впервые

Но хотим обратить ваше внимание, что партия Клаудиу Тарзиу с начала полномасштабной войны "славится" своей позицией и пока вся Европа требует от Путина завершения войны, эта партия регулярно выражает антиукраинские заявления и выступает за сближение с Россией. А в первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер партии заявил о готовности присоединиться к россиянам.

Эти заявления не следует приписывать всей Румынии.

В то же время, позиция Тарзиу не отражает официальной позиции Румынии по отношению к нашему государству, а румынская сторона продолжает оказывать необходимую поддержку Украине.

То же касается и заявления лидера венгерской ультраправой партии Ласло Тороцкой. Напомним, что 20 марта 2023 года дошло до того, что в парламент Румынии поступил проект документа "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной". Этот проект поступил от верной подружки Путина Дианы Шошоаке, известной связями с Кремлем.

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Подлости венгерских политиков

Не отстает от схожих подлостей и Венгрия. Тамошний премьер-министр Виктор Орбан неоднократно делал антиукраинские заявления, поддерживая Москву и шантажируя Евросоюз. А однажды, выступая в парламенте, заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину на международной арене ни по какому вопросу, пока Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории.

Ну и собственно именно Орбан 15 декабря 2023 года наложил вето на принятие решения ЕС по программе бюджетной помощи Украине на €50 млрд, с чем начали бороться другие страны Европы. К обсуждению этого вопроса лидеры Евросоюза вернутся на саммите 1 февраля. К слову, ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она снова заблокирует помощь Украине.

В то же время, стоит отметить, что, например, Румыния является одной из стран, которая предоставит Украине гарантии безопасности и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства. В частности, страны готовятся подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Румыния с помощью ЕС планирует расширить собственные порты, чтобы помочь экспортировать украинское зерно морским путем. Такие действия должны упростить торговлю Украины и отвечают целям плана действий ЕС "Пути солидарности".

Более того, Румыния хочет сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, страна имеет для этого все необходимые условия.

Визит венгерского министра

Между тем , 29 января в Украину прибыл Петер Сиярто — министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии. Об этом сообщили в Офисе президента Украины: Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярто с командой. Работаем, чтобы наладить отношения, требуется откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы.

Целью визита министр назвал борьбу за права венгров: "Необходимо сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула себе прежние права".

В то же время, по словам Сийярто, его страна все же стремится улучшить сотрудничество с Украиной. Об этом он написал в своем Facebook: “Погибших на поле боя становится все больше, мы не должны допустить, чтобы еще больше людей погибало! Война должна закончиться, человеческую жизнь можно спасти только миром”.

Зачем эта встреча?

Собственно, эта встреча должна дать свои плоды и в будущем помочь личному разговору между Зеленским и Орбаном. Что интересно, министр иностранных дел Венгрии не поскупился на кортеж, позавидует даже Байден, когда увидит.

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