Сиярто приехал в Ужгород: началась встреча с Кулебой и Ермаком

Петер Сиярто проведет встречу с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто 29 января начали в Ужгороде переговоры с целью нормализации украино-венгерских отношений.

Об этом сообщает Офис президента.

"Начали важный визит делегации Венгрии. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с командой. Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", — написал Ермак.

Читайте на материале ТСН.ua: Военная помощь ЕС на 20 млрд евро под вопросом: почему и здесь Виктор Орбан может добиться своего

Читайте также ведущие новости дня: