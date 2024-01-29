Сиярто приехал в Ужгород: началась встреча с Кулебой и Ермаком

Петер Сиярто проведет встречу с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто 29 января начали в Ужгороде переговоры с целью нормализации украино-венгерских отношений.
Об этом сообщает Офис президента.
"Начали важный визит делегации Венгрии. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с командой. Работаем, чтобы наладить отношения, нужен откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", — написал Ермак.
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