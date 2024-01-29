Сийярто призвал к окончанию войны

Венгерский министр отмечает мир.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к завершению войны между Украиной и Россией.
Об этом он сообщил в своем Facebook во время поездки в Ужгород.
"Все больше и больше погибших на поле боя мы не должны допустить, чтобы погибло еще больше! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", — написал Сийярто.
К слову, 29 января, глава МИД Венгрии прибыл в Ужгород, где встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Как сообщалось, в Венгрии резко изменили позицию по помощи Украине. Страна заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока в преддверии экстренного саммита 1 февраля.
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