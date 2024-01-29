"Евровидение-2024": Люксембург впервые за 31 год примет участие в конкурсе

Уже известно, кто будет представлять страну в Мальме.

Люксембург возвращается на международный песенный конкурс "Евровидение-2024", который состоится в шведском городе Мальме.

Последний раз страна отправляла своего участника на музыкальные соревнования еще в 1993 году. Люксембург отказывался все эти годы от участия, ведь в 80-х и начале 90-х годов представители демонстрировали неудачные выступления и занимали посредственные места.

В 2024 году страна снова сразится за победу. От Люксембурга на конкурс поедет 23-летняя певица Тали с песней Fighter. Правда, букмекеры невысоко оценивают ее шансы на победу. По их прогнозам, участница окажется на 30-й строчке и, вероятно, не попадет в финал.

Отметим, в этом году в "Евровидении" примут участие 37 стран. Долгое время под вопросом была Румыния, но недавно румынская телекомпания TVR официально отказалась от соревнований и назвала причину.

Украина же будет бороться за победу в "Евровидении". Уже 3 февраля станет известно, кто будет представлять страну на конкурсе. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где и во сколько смотреть нацотбор, как голосовать за фаворита и на чью победу ставят букмекеры.

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