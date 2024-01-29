"Євробачення-2024": Люксембург вперше за 31 рік візьме участь у конкурсі

Люксембург повертається на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024", який відбудеться у шведському місті Мальме.

Востаннє країна відправляла свого учасника на музичні змагання ще 1993 року. Люксембург відмовлявся усі ці роки від участі, адже у 80-х та на початку 90-х років представники демонстрували невдалі виступи та займали посередні місця.

2024 року країна знову побореться за перемогу. Від Люксембургу на конкурс поїде 23-річна співачка Талі з піснею Fighter. Щоправда, букмекери невисоко оцінюють її шанси на перемогу. За їхніми прогнозами, учасниця опиниться на 30 сходинці та, ймовірно, не потрапить до фіналу.

Зазначимо, цьогоріч в "Євробаченні" візьмуть участь 37 країн. Тривалий час під питанням була Румунія, однак нещодавно румунська телекомпанія TVR офіційно відмовилася від змагань і назвала причину.

Україна ж боротиметься за перемогу в "Євробаченні". Вже 3 лютого стане відомо, хто представлятиме країну на конкурсі. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, де та о котрій дивитися нацвідбір, як голосувати за фаворита та на чию перемогу ставлять букмекери.

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