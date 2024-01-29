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На фронті загинув відомий український актор Володимир Федінчук

На фронті загинув відомий український актор Володимир Федінчук

На фронті загинув відомий український актор Володимир Федінчук

Володимир Федінчук

Артист боронив Україну на Донецькому напрямку.

Український актор Володимир Федінчук, який був учасником Рівненського обласного музично-драматичного театру, загинув на фронті.

Сумну звістку повідомив мер Рівного Олександр Третяк у своєму Facebook. Володимир Федінчук загинув 22 січня у боях під Михайлівкою, Донецька область. Захисника не стало на 32-му році життя.

Володимир Федінчук / ©
Володимир Федінчук

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - висловився мер міста.

Зазначимо, Володимир Федінчук – актор театру. 2012 року він закінчив Теребовлянське вище училище культури, а 2015-го - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". Володимир Федінчук працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. Від 2016 року він став актором Рівненського обласного музично-драматичного театру.

Володимир Федінчук грав у виставі / ©
Володимир Федінчук грав у виставі

Володимир Федінчук грав у таких виставах, як "Зерносховище", "Енеїда", "Скрудж. Різдвяна історія" та інших.

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