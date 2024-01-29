На фронті загинув відомий український актор Володимир Федінчук

Український актор Володимир Федінчук, який був учасником Рівненського обласного музично-драматичного театру, загинув на фронті.

Сумну звістку повідомив мер Рівного Олександр Третяк у своєму Facebook. Володимир Федінчук загинув 22 січня у боях під Михайлівкою, Донецька область. Захисника не стало на 32-му році життя.

Володимир Федінчук

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", - висловився мер міста.

Зазначимо, Володимир Федінчук – актор театру. 2012 року він закінчив Теребовлянське вище училище культури, а 2015-го - Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". Володимир Федінчук працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. Від 2016 року він став актором Рівненського обласного музично-драматичного театру.

Володимир Федінчук грав у виставі

Володимир Федінчук грав у таких виставах, як "Зерносховище", "Енеїда", "Скрудж. Різдвяна історія" та інших.

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