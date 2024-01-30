Вночі безпілотники атакували Київщину: що відомо про наслідки

Вночі проти 30 січня російські війська атакували Київську область безпілотниками. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про наслідки атаки на область повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, сталося падіння уламків збитих дронів. На території одного з підприємств в регіоні виникла пожежа. Внаслідок займання пошкоджено адміністративну будівлю, ангар та три автомобілі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

"За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає. Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України ввечері 29 січня. Тривога у Київській області тривала від 00:09 до 01:46

Згодом стало відомо, що на Київщині працювала протиповітряна оборона. Було зафіксовано рух ворожих БпЛА в регіоні.

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