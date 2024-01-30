На Київщині працює протиповітряна оборона — КОВА

В ніч проти 30 січня у Київській області була зафіксована робота протиповітряної оборони проти ворожих БпЛА.

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Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Також громадян закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що сили ППО працюють в районі Білої Церкви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині у Кременчуцькому районі є влучання у промисловий обʼєкт.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія знову модернізувала бойову частину "Shahed-136", що змінили у дроні.

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