В Одесі ворожий "Шахед" впав на багатоповерхівку: спалахнула пожежа, є постраждалий

У центрі міста було дуже гучно.

Ввечері 24 січня в Одесі пролунав вибух. Ворожий "Шахед" впав на багатоповерхівку, спричинивши пожежу.

Про це пише "Думская".

Наразі деталі уточнюються. Людей закликають перебувати в укриттях.

Є постраждалий

В Одеській ОВА підтвердили, що російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння.

"Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу", – зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, через ворожу атаку російських безпілотників на Одесу пошкоджено понад 10 житлових будинків і більше ніж сотню квартир.

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