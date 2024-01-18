Атака безпілотників РФ на Одесу: що відомо про руйнування

Через ворожу атаку російських безпілотників на Одесу пошкоджено понад 10 житлових будинків та понад сотня житлових будинків.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири. Заміні та ремонту підлягає 211 вікон в квартирах одеситів та 29 вікон у під’їздах. Пошкоджено 99 балконних блока, 7 вхідних дверей та 4 міжкімнатні", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Росія атакувала центр Одеси ударними безпілотниками. Під прицілом були цивільні об'єкти.

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