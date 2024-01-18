Кемерон вважає, що Путін грає роль Гітлера: "Ми повинні протистояти злу"

Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною.

Нинішня ситуація нагадує події 1930-х років, а російський диктатор Володимир Путін грає роль Адольфа Гітлера. Для російського диктатора війна в Україні залишається "абсолютним пріоритетом номер один".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у подкасті Politico.

Він назвав події в Україні викликом для нинішнього покоління. Кемерон порівняв сьогодення з подіями перед Другою світовою війною, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера.

"Це однаково, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках, ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення", - наголосив очільник МЗС Британії.

Слід зауважити, що заява британського міністра пролунала на тлі того, як Захід намагається забезпечити Україну високотехнічною зброєю, щоб відбити російське вторгнення, а також водночас готується до можливого повернення скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.

"Єдина річ, яку ми можемо зробити - це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", - заявив Кемерон.

Нагадаємо, раніше Девід Кемерон порівняв сучасну Росію з нацистською Німеччиною. Також, з його слів, сучасна Росія несе загрозу не лише Європі, а й Сполученим Штатам.

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