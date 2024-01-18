Атака беспилотников РФ на Одессу: что известно о разрушении

Жилые дома получили существенные повреждения.
Из-за вражеской атаки российских беспилотников в Одессу повреждено более 10 жилых домов и более сотни жилых домов.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"По состоянию на утро 18 января 2024 известно, что в результате ночной атаки врага повреждены 11 домов, 134 квартиры. Замене и ремонту подлежит 211 окон в квартирах одесситов и 29 окон в подъездах. Повреждены 99 балконных блока, 7 входных дверей и 7 входных дверей ", – отметили в горсовете.
Напомним, в ночь на 17 января Россия атаковала центр Одессы ударными беспилотниками. Под прицелом находились гражданские объекты.
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