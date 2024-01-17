Атака БпЛА на Одесу: троє постраждалих, 130 осіб евакуйовано (фото)

Медики надають необхідну допомогу постраждалим.
Внаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу троє людей отримали поранення, з пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Кількість поранених внаслідок російської атаки на Одесу збільшилася до трьох осіб. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Кіпер повідомив, що з пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб, додав голова ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті російського терористичного удару безпілотниками по Одесі є постраждалі серед мирного населення.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів.
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