Атака БпЛА на Одесу: троє постраждалих, 130 осіб евакуйовано (фото)

Внаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу троє людей отримали поранення, з пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців.

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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість поранених внаслідок російської атаки на Одесу збільшилася до трьох осіб. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кіпер повідомив, що з пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб, додав голова ОВА.

Наслідки удару по Одесі / Фото: Суспільне

Наслідки удару по Одесі / Фото: Суспільне

Наслідки удару по Одесі / Фото: Суспільне

Наслідки удару по Одесі / Фото: Суспільне

Наслідки удару по Одесі / Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті російського терористичного удару безпілотниками по Одесі є постраждалі серед мирного населення.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів.

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