Російська влада заплуталась, що сили ППО збили над Бєлгородщиною

Губернатор Бєлгородської області та Міноборони РФ далі різну інформацію щодо обʼєктів, які були нібито збиті.

Влада російської Бєлгородської області повідомила про збиття над областю семи безпілотників силами протиповітряної оборони.

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Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, у Бєлгородському районі та над містом було нібито збито сім безпілотників.

Гладков також повідомив, що у районі є пошкодження у житловому секторі: вибито вікна, пошкоджена покрівля, горіла господарська споруда. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

В свою чергу Міноборони РФ повідомило, що. В ніч проти 17 січня над Бєлгородською областю силами ППО було нібито збито сім ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" та чотири БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

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