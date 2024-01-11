У російському Бєлгороді гучно: подробиці

Вечір четверга, 11 січня, видався доволі гучним для мешканців Бєлгорода. Зазначається, що працює ППО.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

У російському Бєлгороді знову "якісь хлопки"

Раніше у соцмережах пересічні бєлгородці ділилися своїми переживаннями щодо останніх подій: у місті тепер все частіше лунає сирена про ракетну небезпеку, снаряди прилітають у двори будинків. Люди кажуть, що збувся їхній "страшний сон". Цікаво чути, бо українці живуть у таких обставинах вже майже два роки, а росіяни лише прокинулися.

Нагадаємо, чергова гучна ніч минула в російському Бєлгороді 4 січня. Близько 23:00 у місті лунала повітряна тривога, згодом місцеві чули десятки вибухів та почали показувати у соцмережах відео "прильотів".

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