Починаючи від 30 грудня 2023 року атаки на Бєлгород призвели до загибелі кількох десятків цивільних.

Військовий кореспондент Фред Каплан пояснив, про що свідчать удари по російському місту, пише Slate.

На його думку, атаки свідчать про дві речі. Перше ― що немає вже ніяких червоних ліній, усе розмите, зокрема з кордоном між Росією та Україною.

"На погрози Володимир Путіна можна всерйоз не зважати, а США фактично дозволили українські удари по міжнародно визнаній російській території ― аби в них не фігурувала американська зброя", - вважає він.

Хоча, міркує Каплан, навіть якщо з'ясується, що Україна поцілила по російській території американською ракетою, Путін не почне війну з НАТО.

Друге, про що свідчать такі удари, ― інших способів істотно вплинути на перебіг війни наразі немає ані в України, ані в Росії, яка посилено атакує українську територію ракетами.

"Тому сторони вдаються до ударів по тилу, не маючи наразі сил змінити ситуацію на лінії фронту", - додав він.

Що відомо про вибухи у Бєлгороді

4 січня в області прозвітували про чергову атаку на місто. Кажуть, що на підльоті до Бєлгорода було збито десятки повітряних цілей. Попри це, у місті було пошкоджено вікна в багатоповерхівках і понад 30 автівок.

Практично щодня в Бєлгороді лунає повітряна тривога та працює протиповітряна оборона. Внаслідок цього влада області вирішила призупинити на декілька днів роботу торговельних центрів у місті, а мешканцям рекомендують встановити застосунок, який попереджатиме про ракетну небезпеку.

А у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, як пишуть журналісти, що не засуджують удари по Бєлгороду. На їхню думку, це законний акт захисту.

Тим часом у Росії відповіли на таку заяву. Ідіозний експрезидент РФ Дмитро Медведєв сказав, що в РФ ніколи не любили французів і нагадав про колишню війну з Францією.

В українських спецслужбах стверджують - Україна не цілить по цивільних об’єктах, а події в центрі Бєлгорода - наслідок безвідповідальної робити російської ППО, повідомили джерела "Суспільного".

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