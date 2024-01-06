"Красных линий уже нет": о чем свидетельствуют последние взрывы в Белгороде

Начиная с 30 декабря 2023 года, атаки на Белгород привели к гибели нескольких десятков гражданских.

Военный корреспондент Фред Каплан объяснил, о чем говорят удары по российскому городу, пишет Slate.

По его мнению, атаки свидетельствуют о двух вещах. Первое – что нет уже никаких красных линий, все размыто, в том числе с границей между Россией и Украиной.

"Угрозы Владимира Путина можно всерьез не учитывать, а США фактически разрешили украинские удары по международно признанной российской территории ― чтобы в них не фигурировало американское оружие", — считает он.

Хотя, рассуждает Каплан, даже если выяснится, что Украина попала по российской территории американской ракетой, Путин не начнет войну с НАТО.

Второе, о чем свидетельствуют такие удары, других способов существенно повлиять на ход войны пока нет ни у Украины, ни у России, которая усиленно атакует украинскую территорию ракетами.

"Поэтому стороны прибегают к ударам по тылу, не имея сил изменить ситуацию на линии фронта", — добавил он.

Что известно о взрывах в Белгороде

4 января в области отчитались об очередной атаке на город. Говорят, что на подлете в Белгород были сбиты десятки воздушных целей. Несмотря на это, в городе были повреждены окна в многоэтажках и более 30 автомобилей.

Практически каждый день в Белгороде раздается воздушная тревога и работает противовоздушная оборона. В результате власти области решили приостановить на несколько дней работу торговых центров в городе, а жителям рекомендуют установить приложение, которое будет предупреждать о ракетной опасности.

А в Министерстве иностранных дел Франции заявили, как пишут журналисты, что не осуждают удары по Белгороду. По их мнению, это законный акт защиты.

Между тем, в России ответили на такое заявление. Идиозный экс-президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что в РФ никогда не любили французов и напомнил о прежней войне с Францией.

В украинских спецслужбах утверждают – Украина не целит по гражданским объектам, а события в центре Белгорода – следствие безответственной работы российской ПВО, сообщили источники Суспільне".

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