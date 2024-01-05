Россияне подорвались на минах: ГУР провело спецоперацию в Белгородской области

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о проведении спецоперации на территории Белгородской области.

О деталях сообщили в ведомстве.

"В соответствии с полученными разведданными, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы. Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики суетились ― начали проводить активные инженерные работы. Чтобы нанести врагу урон и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт", — говорится в сообщении.

Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Напомним, в Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар – Силы безопасности и обороны атаковали военные объекты в городе. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что "бавовна" в Белгороде проредила ряды офицеров РФ.

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