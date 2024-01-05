Громкие взрывы в Хмельницком: в ОВА рассказали об атаке беспилотников

Утром 5 января в Хмельницком и на территории области произошли мощные взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе работала ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили три БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки местные жители не пострадали. Также отсутствуют разрушения на объектах инфраструктуры на территории области.

Как сообщалось, воздушная тревога в Хмельницкой области длилась 3 часа. 34 мин: от 06:53 до 10:27. Около 09:00 раздались мощные взрывы. Они повторялись несколько раз.

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