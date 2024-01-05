В Хмельницкой области раздаются взрывы

Утром пятницы, 5 января, в Хмельницкой области раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой ударов БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Хмельнитчине раздавались взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільне Хмельницкий", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Воздушные силы предупреждали о движении дронов на запад и угрозе беспилотников для Староконстантинова: "Группы ударных БпЛА двигаются на Староконстантинов с юга и запада".

Как сообщалось, в ночь на 5 января Россия выпустила по Украине ударные дроны. В нескольких регионах на западе Украины была объявлена воздушная тревога. На 09:03 "красными" областями на западе остаются Хмельницкая, Черновицкая и Тернопольская.

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