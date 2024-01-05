На Хмельниччині лунають вибухи

Зранку п'ятниці, 5 січня, на Хмельниччині пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою ударів БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"На Хмельниччині лунали вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільне Хмельницький", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух дронів та захід та загрозу безпілотників для Старокостянтинова: "Групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу".

Як повідомлялося, вночі проти 5 січня Росія випустила по Україні ударні дрони. У кількох регіонах на заході України було оголошено повітряну тривогу. Станом на 09:03 "червоними" областями на заході залишаються Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська.