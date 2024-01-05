ЗСУ попереджають про дуже високу ракетну загрозу з моря: що відомо

Станом на ранок 5 січня у Чорному морі перебуває два російські фрегати: "Макаров" і "Ессен". Рівень ракетної небезпеки - дуже високий.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Два ворожі надводні ракетоносії споряджені ракетами. Їхнє спорядження може сягати до 16 "Калібрів".

"Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря. Звертаємо увагу всіх, що "Калібри" - це високоточна зброя, яка може сягати всієї території України. Треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги", - наголошує представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, окупанти почали виводити ракетоносії в акваторію моря, а це може свідчити про підготовку наступного ракетного удару.

"Буде він точковий чи масований - не так принципово. Ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", - додала вона.

Нагадаємо, 29 грудня 2023-го і 2 січня 2024-го росіяни масовано вдарили по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія від 29 грудня застосувала для атак майже 300 ракет і понад 200 ударних дронів типу Shahed.

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