Путін відправить на війну мігрантів: в ISW проаналізували новий указ

Росіяни ще влітку 2023 року посилили рейди у громадах мігрантів, під час яких видавали військові повістки мігрантам з громадянством РФ.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який посилює процедури надання іноземцям російського громадянства. Його можна буде отримати в обмін на службу в російському війську на території Україні, ймовірно, в межах спроб щодо примусу до служби в армії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Указ Путіна від 4 січня надає російське громадянство іноземцям, які підписали щонайменше річний контракт на службу в армії або у "військових формуваннях", ймовірно, добровольчих формуваннях та приватних військових компаніях під час проведення "спеціальних воєнних операцій".

Указ також передбачає надання громадянства РФ подружжю, дітям і батькам іноземців, які служать у російських військах. Також йдеться про скорочення терміну отримання іноземцями російського громадянства від трьох до одного місяця.

Аналітики нагадали, що у вересні 2022 року Путін підписав указ про спрощення процесу отримання громадянства та скасування деяких обов’язкових умов для іноземців, які підписали контракти з російською армією.

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"Указ від 4 січня, ймовірно, має на меті ще більше оптимізувати та спростити процес подання заяв на отримання громадянства, одночасно формалізувавши зусилля з вербування мігрантів після посилення рейдів у громадах мігрантів від літа 2023 року, під час яких російські чиновники видавали військові повістки мігрантам з російським громадянством", – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, в новорічну ніч у Санкт-Петербурзі силовики провели облаву на мігрантів із Центральної Азії, щоб набрати "добровольців" на війну проти України.

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