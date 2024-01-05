Аналітики ISW повідомили про ситуацію в Авдіївці: чи мають окупанти успіхи

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Крім того, загарбники активізували позиційні бої з українськими військами у цьому районі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолоковані кадри за 4 січня показують, що російські війська нещодавно просунулися неподалік Авдіївської терикону, що на північний схід від міста. Крім того, російські мікроблогери заявляють, що армія РФ просунулася в дачних районах на південний схід від терикону. Також нібито йдеться про просування на відстань до одного кілометра в довжину і на 150 метрів у глибину біля населеного пункту Бердичі та на 200 метрів у глибину в районі Очеретине. Втім, в ISW не побачила візуального підтвердження цих тверджень.

Тим часом російські та українські джерела повідомили 4 січня, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичі та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на північно-східній та південно-східній околиці Авдіївки; на південь від Авдіївки в районі Опитного; на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського; і на захід від Авдіївки у районі Тоненького.

Тим часом командувач Таврійською групою військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська за останню добу майже вдвічі збільшили інтенсивність наземних атак. Своєю чергою, голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що окупанти насамперед атакують Степове, намагаючись порушити роботу українських наземних комунікацій. Втім, ЗСУ як і раніше зберігають контроль над населеним пунктом.

Нагадаємо, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявляв, що в Авдіївці може бути чергове загострення. Російська окупаційна армія намагається тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста.

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