Законопроєкт про мобілізацію: може бути три варіанти розгляду – нардеп

За словами нардепа, Міноборони наполягає на оперативному ухваленні законопроєкта про мобілізацію.

Міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала побували на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки і наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації.

Про це розповів секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко розповів у коментарі "Укрінформу".

"Зранку на засідання комітету приходили Умєров, Залужний, Шаптала. Вони доносили нам необхідність удосконалення політики мобілізації та повʼязані з цим питання. Комітет ставив свої запитання. Також ми надавали свої пропозиції, але детально не обговорювали всі нюанси законопроєкту. Міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ пішли, залишилися заступники міністра оборони, прийшли інші міністри, не називатиму, хто саме. Зараз триває постатейний розгляд законопроєкту", – сказав Костенко.

За його словами, обговорення урядового законопроєкту триватиме ще кілька днів. За цей час нардепи і міністри детально пропрацьовують кожне положення документа, висловлюють свої пропозиції щодо їх удосконалення.

Костенко уточнив, що може бути три варіанти подальшого просування розгляду законопроєкту:

голосування в першому читанні в сесійній залі і доопрацювання до другого читання на рівні комітету,

напрацювання в комітеті свого варіанту до першого читання,

голосування за направлення поданого законопроєкту на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів.

Нардеп додав, що Міноборони підтримує саме перший варіант і наполягає на оперативному ухваленні рішення.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що головком ЗСУ Залужний і голова Міноборони Умєров наполягають на посиленні мобілізації, бо не буде кому боронити державу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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