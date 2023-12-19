План мобілізації в Україні: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про план мобілізації.

Деталі президент розповів 19 грудня на підсумковій пресконференції з журналістами.

"Головком і генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", – сказав президент.

За словами Зеленського, це серйозна цифра.

"Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Це питання передусім людей. Це питання справедливості, обороноздатності і фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика. Бо що буде з мільйонною армією України, що буле з тими хлопцями, які кожного дня там, з тими, які два роки захищають нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству передусім. Тому вони почали працювати над цим планом", – сказав він.

Зеленський зазначив, що наразі не побачив там демобілізації, хоча вважає, що це питання номер один. "Питання – не як називається цей процес згідно із законодавством. Головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, неодноразово я там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики, ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Я їм дякую за цю стійкість, проте якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти, де мобілізаційні процеси, і це повинно бути виконано предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Ось чому я і попросив, щоб було багато відповідей", – сказав президент.

Що стосується відрядження, за словами Зеленського, там повинні бути і питання відпусток, переходу з одного місця на інше.

"Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо. Підключили щодо Міністерства оборони, є фахівці, а також Михайло Федоров щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так і за кордоном. Для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. Це дуже важливий момент, і без цього воно не працює. Комплексний план на Ставці повинні підготувати, і далі вони будуть спілкуватися у ВРУ. Якщо це зміни відповідно до законодавства, треба знаходити порозуміння в цьому питанні. Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість", – зазначив він.

Яка сума потрібна

"Щодо фінансів – мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд грн. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем’єр-міністра, від міністра фінансів – а звідки гроші?" – зауважив очільник держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

Читайте також: