Запитання до Зеленського від народу: що хочуть почути люди на пресконференції (відео)

Журналісти ТСН запитали у перехожих киян, що б вони запитали у Володимира Зеленського на пресконференції, яка відбудеться 19 грудня ввечері?

Що відповідали українці - дивіться у відео.

Наводимо деяки запитання мешканців столиці до президента:

Чому кошти з держбюджету йдуть на те, що не треба нам зараз, а не йдуть на допомогу хлопцям у ЗСУ, коли вони помирають,залишаються без кінцівок, а нам потрібно розбудовувати мости?

Коли він покінчить з корупцією? Бо це ганьба така... на весь світ. Бо нас нікуди не візьмуть: ні в ЄС, ні в НАТО, нікуди.

Мене цікавить, чому західні партнери обіцяли багато допомоги, а не дали? Невже не розуміють, що Європу очікує, як ми програємо, ще гірша ситуація?

Мабуть, у нього поки що немає відповіді на це питання... Чи піде на другий термін?

Що потрібно робити народу України, щоб швидше настала перемога? Якісь конструктивні поради.

Все правильно робить, і хай так і продовжує.

Я б не запитав, а побожав би йому успішної боротьби, якщо він бореться, з корупцією.

Прохання більше підтримувати (ЗСУ - ред.). Всі бюджети, все відкласти другорядне: дороги, бруківки. Все, що може зачекати, все відкласти.

Коли буде створено уряд національної єдності?

Куди йдуть гроші, які передають Україні країни-партнери (ред.)?

Найголовніше питання, можливо, це треба не у нього запитувати, а у всіх, хто там (у владі - ред.)? Коли будуть ліквідовані проросійські сили всередині країни, наприклад той самий ОПЗЖ?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Питання до Зеленського від народу! Що хочуть почути на пресконференції?".

Нагадаємо, з хвилини на хвилину Зеленський проведе підсумкову пресконференцію...

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