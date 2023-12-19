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Запитання до Зеленського від народу: що хочуть почути люди на пресконференції (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Запитання до Зеленського від народу: що хочуть почути люди на пресконференції (відео)

Мешканець Києва звернувся до президента із запитанням: коли будуть ліквідовані проросійські сили всередині країни / Фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський проведе підсумкову пресконференцію з журналістами.

Журналісти ТСН запитали у перехожих киян, що б вони запитали у Володимира Зеленського на пресконференції, яка відбудеться 19 грудня ввечері?

Що відповідали українці - дивіться у відео.

Наводимо деяки запитання мешканців столиці до президента:

  • Чому кошти з держбюджету йдуть на те, що не треба нам зараз, а не йдуть на допомогу хлопцям у ЗСУ, коли вони помирають,залишаються без кінцівок, а нам потрібно розбудовувати мости? 
  • Коли він покінчить з корупцією? Бо це ганьба така... на весь світ. Бо нас нікуди не візьмуть: ні в ЄС, ні в НАТО, нікуди.
  • Мене цікавить, чому західні партнери обіцяли багато допомоги, а не дали? Невже не розуміють, що Європу очікує, як ми програємо, ще гірша ситуація? 
  • Мабуть, у нього поки що немає відповіді на це питання... Чи піде на другий термін? 
  • Що потрібно робити народу України, щоб швидше настала перемога? Якісь конструктивні поради.
  • Все правильно робить, і хай так і продовжує.
  • Я б не запитав, а побожав би йому успішної боротьби, якщо він бореться, з корупцією.
  • Прохання більше підтримувати (ЗСУ - ред.). Всі бюджети, все відкласти другорядне: дороги, бруківки. Все, що може зачекати, все відкласти. 
  • Коли буде створено уряд національної єдності?
  • Куди йдуть гроші, які передають Україні країни-партнери (ред.)?
  • Найголовніше питання, можливо, це треба не у нього запитувати, а у всіх, хто там (у владі - ред.)? Коли будуть ліквідовані проросійські сили всередині країни, наприклад той самий ОПЗЖ?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Питання до Зеленського від народу! Що хочуть почути на пресконференції?".

Нагадаємо, з хвилини на хвилину Зеленський проведе підсумкову пресконференцію...

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Дата публікації
Перегляди
1063
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