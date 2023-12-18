Зеленський проведе підсумкову пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, проведе підсумкову пресконференцію.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Час та місце пресконференції журналістам повідомлять в листі після підтвердження акредитації.

Попередня пресконференція президента Зеленського відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2023 року.

Нагадаємо, в Україні фіксують значне зростання критичного ставлення до влади.

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