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Зеленський проведе підсумкову пресконференцію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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472
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Зеленський проведе підсумкову пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський проведе підсумкову пресконференцію з журналістами.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, проведе підсумкову пресконференцію.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.   

Час та місце пресконференції журналістам повідомлять в листі після підтвердження акредитації.

Попередня пресконференція президента Зеленського відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2023 року.

Нагадаємо, в Україні фіксують значне зростання критичного ставлення до влади.

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Дата публікації
Перегляди
472
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