Володимир Зеленський проведе підсумкову пресконференцію з журналістами.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, проведе підсумкову пресконференцію.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Час та місце пресконференції журналістам повідомлять в листі після підтвердження акредитації.
Попередня пресконференція президента Зеленського відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2023 року.
Нагадаємо, в Україні фіксують значне зростання критичного ставлення до влади.
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