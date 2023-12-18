Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию с журналистами.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, проведет итоговую пресс-конференцию.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Время и место пресс-конференции журналистам сообщат в письме после подтверждения аккредитации.
Предыдущая пресс-конференция президента Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2023 года.
Напомним, в Украине фиксируют значительный рост критического отношения к власти.
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