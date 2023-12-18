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Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
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Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, проведет итоговую пресс-конференцию.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Время и место пресс-конференции журналистам сообщат в письме после подтверждения аккредитации.

Предыдущая пресс-конференция президента Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2023 года.

Напомним, в Украине фиксируют значительный рост критического отношения к власти.

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Дата публикации
Просмотры
472
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