Зинченко против обидчика "Шахтера": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в нем приняли 16 клубов, которые смогли преодолеть групповой этап самого престижного евротурнира.

Во время жеребьевки 1/8 финала победители групп Лиги чемпионов были сеяными, а команды, занявшие вторые места – несеяными.

В 1/8 финала сеяные клубы сыграют с несеянными. Кроме того, в 1/8 финала между собой не могли встретиться соревновавшиеся в одной группе команды, а также представители одной страны.

Отметим, что "Арсенал" украинца Александра Зинченко сразится за выход в четвертьфинал с "Порту", который не пустил "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. А мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина попытается пройти немецкий "РБ Лейпциг".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Порту" (Португалия) – "Арсенал" (Англия)

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания)

ПСЖ (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания)

"Интер" (Италия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)

"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 13/14 и 20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6 и 12/13 марта 2023-го.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Напомним, Украину на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов представлял "Шахтер". Заняв третье место в квартете с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном", дончане попали в плей-офф Лиги Европы. Своего соперника "горняки" узнают 18 декабря во время жеребьевки, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

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